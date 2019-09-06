Шерон Стоун у свої 61 похизувалася спокусливою фігуркою в бікіні

Знаменита американська кінозірка Шерон Стоун похвалилася стрункою підтягнутою фігурою, поділившись з шанувальниками знімком в соціальних мережах. Підписники були у захваті від фізичної форми 61-річної американської актриси.

У кадрі Шерон Стоун позує в блакитному відкритому купальнику в компанії друзів – Марти і Рона Блум, які одягнені в джинси і футболки. Щоб додати знімку ефектності вони взяли пози героїв легендарного фільму "Ангели Чарлі", демонструючи знання прийомів бойових мистецтв.

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Шанувальники зірки оцінили Шерон, засипавши її численними компліментами.

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