Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Брюс Віліс на карантині танцює з ексдружиною: веселе відео

  • 20
Брюс Віліс - фото 1
Брюс Віліс / showbusiness

Колишнє подружжя, голлівудські актори Брюс Віліс і Демі Мур, проводить карантин разом і при цьому явно не нудьгує.

Так, шанувальники знаменитостей залишилися в захваті від їхнього кумедного танцю, який у себе в Instagram виклала їхня спільна дочка Румер.

І ще: Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома

65-річний Віліс і 57-річна Мур одягалися в темні комбінезони та станцювали на камеру. "Міцний горішок" навіть спробував зобразити "місячну ходу". На відео з'явилася і дочка акторів Талула, яка також виконала кілька танцювальних па.

Інтернет-користувачів насмішили кадри з танцями. Фоловери зазначили, то їм приємно бачити колишнє подружжя разом і в хорошому настрої. Гортайте галерею:

Читайте також: Брюс Вілліс пояснив, чому проводить карантин з Демі Мур

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1608
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 302
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41292
Загрузка...
Новини