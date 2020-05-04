Брюс Віліс на карантині танцює з ексдружиною: веселе відео

Колишнє подружжя, голлівудські актори Брюс Віліс і Демі Мур, проводить карантин разом і при цьому явно не нудьгує.

Так, шанувальники знаменитостей залишилися в захваті від їхнього кумедного танцю, який у себе в Instagram виклала їхня спільна дочка Румер.

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65-річний Віліс і 57-річна Мур одягалися в темні комбінезони та станцювали на камеру. "Міцний горішок" навіть спробував зобразити "місячну ходу". На відео з'явилася і дочка акторів Талула, яка також виконала кілька танцювальних па.

Інтернет-користувачів насмішили кадри з танцями. Фоловери зазначили, то їм приємно бачити колишнє подружжя разом і в хорошому настрої. Гортайте галерею:

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