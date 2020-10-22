Шерон Стоун показала, як робила мамографію

Голлівудська актриса Шерон Стоун закликала жінок регулярно проходити мамографію і показала фото з лікарні.

62-річна Шерон Стоун вирішила нагадати про важливість регулярного скринінгу на рак грудей. Зірка опублікувала в Instagram фото, зроблене на мамографічному обстеженні, і закликала жінок наслідувати її приклад.

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"Зробила мамографію. А ви зробили свою, леді? Регулярне мамографічне обстеження знижує ризик смертності від раку грудей на 40 відсотків!" – прокоментувала знімок актриса.

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