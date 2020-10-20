Кім Кардашян і Періс Хілтон продефілювали у вбраннях з 2000-х

Американська зірка Кім Кардашян возз'єдналася зі своєю подругою, світською левицею і ексспадкоємицею готельної імперії Hilton Періс Хілтон для зйомок нової рекламної фотосесії.

39-річна Кардашян запросила Хілтон взяти участь в кампейні нової колекції одягу її бренду SKIMS.

І ще: Скандальна Кім Кардашян влаштувала нічне плавання у басейні (фото 18+)

Зірки з'явилися на рекламних знімках колекції Velour в спортивних костюмах, повторивши свої образи в стилі 2000-х років. Кардашян і Хілтон доповнили свої аутфіти сумками від Louis Vuitton і Hermes, а також сонцезахисними окулярами в стилі нульових. Рекламний фотосет був стилізований під папараційні знімки. Кардашян прокоментувала співпрацю з Хілтон, розмістивши кадри з рекламної фотосесії на своїй сторінці в Instagram:

"Найкращі подруги на все життя! Ми з Періс Хілтон прогулялися в SKIMS Velour. І ви не уявляєте, як ми любили спортивні костюми, які були нашою уніформою. Я дуже рада, що змогла створити SKIMS-версію", – написала зірка.

Це цікаво: Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)