Найкрасивіша гравець у покер показала пишні форми

Одна із найбільш спокусливих гравців у покер Сара Андервуд нагадала фанатам про свою розкішну фігуру, а також знехтувала білизною.

36-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

І ще: Хейлі Бібер показала ідеальну фігуру в купальнику (18+)

Зараз зірка також дотримується самоізоляції у своєму будиночку посеред лісу, але не забуває ділитись архівними кадрами з найефектніших зйомок. І недавній допис на пляжі з поваленими деревами це підтверджує. На знімках Сара позує в обтислих штанах в смужку та легкому топі без спіднього. Важко не помітити розкішну фігуру, яка змусила користувачів залишити понад 95 тисяч вподобань та кількасот коментарів.

Гортайте галерею:

Читайте також: Гаряча білявка: блогерка розбурхала фото топлес