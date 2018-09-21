Шерон Стоун показала спокусливе архівне фото

Голлівудська актриса Шерон Стоун поділилася з шанувальниками рідкісним знімком з особистого архіву, на якому вона зображена в молодості.

60-річна кінозірка опублікувала в Instagram фото, датоване 1992 роком, в коментарях до якого шанувальники в черговий раз захопилися красою світового секс-символу.

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"Приголомшливе фото і приголомшлива ти", "Дуже сексуальна Шерон", – пишуть шанувальники актриси.

Раніше Стоун опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії для Editorialist Magazine, зроблені відомим фотографом Джеймсом Вайтом. На них актриса з'явилася в стильних осінніх образах, продемонструвавши стрункі форми і бездоганне відчуття стилю.

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