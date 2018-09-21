Розкішна жінка: ангел Victoria's Secret у новій фотосесії

Відома модель Тейлор Хілл прикрасила новий номер глянцю PORTER magazine, викликавши захват у прихильників.

22-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл стала зіркою нового випуску журналу PORTER magazine. Першими фото красуня поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 11 млн користувачів.

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На зйомці Тейлор постала з ніжним макіяжем та легкою зачіскою у доволі триманих костюмах та сукнях, демонструючи, як можна підібрати осінній образ. Фанати виявились у захваті від такої ніжної та витонченої фотосесії та засипали Хілл компліментами, назвавши її справді розкішною жінкою.

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