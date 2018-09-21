Мавка чи королева? Агілера заінтригувала фанатів

Відома американська співачка Крістіна Агілера не припиняє дивувати шанувальників своїми казковими образами.

37-річна поп-співачка Крістіна Агілера встигає не тільки займатись своєю кар'єрою та виховувати дітей, а й вести сторінку в соцмережі Instagram.Там за зіркою стежать понад 5,5 млн користувачів.

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Варто додати, що зараз білявка активно готується до свого туру LiberationTour, але не забуває про прихильників. Нещодавно Крістіна поділилась образами, з якими підкорювати країну зі сцени. Як відзначили фанати, деякі луки нагадують мавку, а деякі - справжню королеву.

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