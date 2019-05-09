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Shelby випустила обмежену серію Мустангів
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Компанія Shelby American представила обмежену серію Мустангів, побудованих для компанії з прокату автомобілів Sixt.
Кожен екземпляр Shelby GT-S пофарбують у фірмові кольори Sixt: поєднання чорного і помаранчевого, і декорований відповідно до концепції, розробленої спільно з замовником. У рух фастбеки призводить 5,0-літровий V8 з механічним нагнітачем потужністю понад 600 кінських сил, поєднаний з 10-діапазонним "автоматом".
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Прокатні Мустанги також отримають підвіску з особливими налаштуваннями, гальма Brembo і фірмові диски Shelby. Всього побудують 21 фастбек: 20 надійдуть в офіси Sixt по всій території США, а останній екземпляр передадуть Себастьяну Біркелю, генеральному директору Sixt USA. Всі автомобілі отримають унікальний серійний номер і будуть включені в реєстр Shelby.
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