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Shelby випустила обмежену серію Мустангів

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Прокатні Мустанги отримають підвіску з особливими налаштуваннями - фото 1
Прокатні Мустанги отримають підвіску з особливими налаштуваннями / extranews

Компанія Shelby American представила обмежену серію Мустангів, побудованих для компанії з прокату автомобілів Sixt.

Кожен екземпляр Shelby GT-S пофарбують у фірмові кольори Sixt: поєднання чорного і помаранчевого, і декорований відповідно до концепції, розробленої спільно з замовником. У рух фастбеки призводить 5,0-літровий V8 з механічним нагнітачем потужністю понад 600 кінських сил, поєднаний з 10-діапазонним "автоматом".

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Прокатні Мустанги також отримають підвіску з особливими налаштуваннями, гальма Brembo і фірмові диски Shelby. Всього побудують 21 фастбек: 20 надійдуть в офіси Sixt по всій території США, а останній екземпляр передадуть Себастьяну Біркелю, генеральному директору Sixt USA. Всі автомобілі отримають унікальний серійний номер і будуть включені в реєстр Shelby.

Shelby GT-S - фото 326431

Shelby випустила обмежену серію Мустангів - фото 326434

Shelby випустила обмежену серію Мустангів - фото 326435

Shelby випустила обмежену серію Мустангів - фото 326436

Shelby випустила обмежену серію Мустангів - фото 326437

Shelby випустила обмежену серію Мустангів - фото 326438

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Джерело: extranews
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