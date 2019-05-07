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Перше авто на сонячних батареях виходить на ринок

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Sono Motors - фото 1
Sono Motors / electrive

Німецький стартап Sono Motors запускає в масове виробництво перший у світі сімейний автомобіль з сонячними панелями. Новинка вже запущена в серійне виробництво і надійде в продаж вже у 2019 році.

Електромобіль Sion почали розробляти в Мюнхені ще у 2016 році. Зараз компанія готова до серійного виробництва гібрида з сонячними батареями.

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На поверхні автомобіля розмістили 330 сонячних фотоелементів. Щоб захистити їх від пилу, бруду і води, їх покрили найтоншим шаром полікарбонату. Електропанель здатна забезпечити 30 кілометрів без підзарядки. Щоб її зарядити потрібно 8 годин, але водій не "прив'язаний" до розетки.

Стартова ціна автомобіля становить 16 тисяч євро.

Крім того, авто оснащене акумулятором з запасом ходу на 250 км. Він заряджається до 80% за 40 хвилин. Sion отримав незвичайний фільтр на основі моху, що підтримує в салоні оптимальний рівень вологості і фільтрує до 20% дрібних частинок.

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Джерело: unian
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