Щось пішло не так: якість звуку Samsung Galaxy S21 Ultra така ж як в iPhone SE 2020

Слідом за оглядом екрану на порталі DxOMark з'явилися результати тестування звуку Samsung Galaxy S21 Ultra. На думку експертів, топовий флагман південнокорейського гіганта не дотягує до багатьох інших смартфонів, в тому числі й тих, що вийшли кілька років тому і коштують набагато менше.

При відтворенні зі стереодинаміків фахівці DxOMark відзначили у цілому непогане звучання і практично повну відсутність будь-яких артефактів. Утім, тональний баланс зміщений до середніх частот, низькі та високі практично не відчуваються, а звукова сцена не дуже об'ємна.

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Коли ж мова заходить про запис звуку, то Galaxy S21 Ultra добре себе показує в галасливій обстановці, демонструючи достатній рівень гучності та мінімум артефактів. При цьому стандартний додаток нотаток записує звук тільки у моно, на знятих відео відсутні низькі та високі частоти, а фоновий шум виходить занадто нереалістичним.

За підсумками усіх тестів Samsung Galaxy S21 Ultra отримав 70 балів за свої можливості аудіо. Стільки ж в iPhone SE другого покоління, який коштує втричі менше.

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