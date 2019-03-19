Чоловік показав, наскільки креативними можуть бути селфі

Цей креативний чоловік дивиться на звичайні селфі дуже творчо. Якщо вам набридлі однотипні фото у стрічці – ця добірка точно для вас.

Ви, напевно, знайомі з соціальною мережею Instagram, де люди діляться своїми фотографіями.

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Так от, найчастіше там можна побачити однотипні знімки, а саме селфі. Люди, в основному дівчата, беруть одні й ті ж пози і фотографуються практично з однаковим виразом обличчя. Ну, хіба ви захочете бачити це в своїй стрічці новин? Чоловік з ніком Lillwihlen точно не хоче. Тому він створює незвичайні селфі, які підривають мозок всьому інтернету.

Насолоджуйтеся:

А у цьому музеї в Німеччині можна сфотографуватися на тлі різних інсталяцій. У залах колишньої друкарні в Кельні (Німеччина) відкрився тимчасовий музей Supercandy! Pop-Up. Відвідувачі музею можуть зробити класні селфі на тлі 20 різних яскравих інсталяцій.

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