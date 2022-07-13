Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською

Шоумен Олександр Педан відреагував на те, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжують вести свій проєкт російською мовою. Засновниці "Дорослих дівчат" пояснили це складністю повного переходу, що обурило багатьох українців

Відомий український телеведучий Олександр Педан критично прокоментував рішення Оля Полякової та Маші Єфросиніною деякі свої проєкти вести російською мовою. Відомо, що зірки зараз активно перейшли на українську, однак шоу "Дорослі дівчата" вирішили майже не змінювати. Така позиція здивувала Педана, про що він розповів в інтерв'ю на СТБ.

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Про колег чи добре, чи нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу. Англійську ви вивчити можете, а українську – ні? Тут у мене щось не сходиться. Питання в чому? Важко?! Так, важко. А нам не важко зараз буде відбудовувати, воювати? Ця трансформація України в Україну нарешті відбувається. Вона складна, так не буває, що легко... Це ваш складний крок, який дуже важливий для України, – наголосив він.

Також Педан пояснив, що зараз дуже важливо навчатись та розмовляти українською. І не має значення, з якої саме області людина родом. Ведучому й самому довелось вчити мову на початку своєї кар'єри. Хоч шоумен сам з Хмельницького, але розмовляв російською.

У мене був епізод, коли мене одного разу мало не вигнали з телебачення за те, що я не знав українську… Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською мовою. Я був ведучим Comedy Club Ukraine. І на старті, коли ще не було цього телепроєкту, продюсер сказав: "Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української". Я взяв і вивчив її. Було складно. Потім був "Підйом", на якому я не міг робити все, що мені хотілося, бо потрібно було постійно думати, перекладати у голові. Це не легко, але це потрібно, – підкреслив шоумен.

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