На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
- 500
Шоумен Олександр Педан відреагував на те, що Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжують вести свій проєкт російською мовою. Засновниці "Дорослих дівчат" пояснили це складністю повного переходу, що обурило багатьох українців
Відомий український телеведучий Олександр Педан критично прокоментував рішення Оля Полякової та Маші Єфросиніною деякі свої проєкти вести російською мовою. Відомо, що зірки зараз активно перейшли на українську, однак шоу "Дорослі дівчата" вирішили майже не змінювати. Така позиція здивувала Педана, про що він розповів в інтерв'ю на СТБ.
Детальніше: Полякова та Єфросиніна пояснили, чому не ведуть власне шоу українською мовою
Про колег чи добре, чи нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу. Англійську ви вивчити можете, а українську – ні? Тут у мене щось не сходиться. Питання в чому? Важко?! Так, важко. А нам не важко зараз буде відбудовувати, воювати? Ця трансформація України в Україну нарешті відбувається. Вона складна, так не буває, що легко... Це ваш складний крок, який дуже важливий для України, – наголосив він.
Також Педан пояснив, що зараз дуже важливо навчатись та розмовляти українською. І не має значення, з якої саме області людина родом. Ведучому й самому довелось вчити мову на початку своєї кар'єри. Хоч шоумен сам з Хмельницького, але розмовляв російською.
У мене був епізод, коли мене одного разу мало не вигнали з телебачення за те, що я не знав українську… Саме тоді вийшов перший закон про те, що ведучі мають вести українською мовою. Я був ведучим Comedy Club Ukraine. І на старті, коли ще не було цього телепроєкту, продюсер сказав: "Все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає української". Я взяв і вивчив її. Було складно. Потім був "Підйом", на якому я не міг робити все, що мені хотілося, бо потрібно було постійно думати, перекладати у голові. Це не легко, але це потрібно, – підкреслив шоумен.
Читайте також: Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
16:22Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти
-
15:50Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
15:21Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон
-
14:51Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня
-
14:23У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
13:55У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано
-
13:23Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
12:24Кіану Рівз дебютував як автор коміксу: доступна й українська версія
-
11:53Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською
-
11:23Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік
-
10:54Салат з кабачків: рецепт літнього перекусу за 5 хвилин
-
10:20Як правильно видаляти файли: пояснення експертів
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
-
09:22KRUTЬ презентуватиме новий альбом "Літепло" на концерті у Львові
-
08:54У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах
-
08:24Як розвинути психічну стійкість: ТОП 3 поради військового психолога
- 13 липня
-
20:523 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
-
20:1214 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Літній пиріг з ревеню: швидкий рецепт десерту
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
17:47Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
-
17:19Камера зняла момент однієї з найбезглуздіших ДТП: епічне відео
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 13 липня
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
13:28Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
11:22Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
-
09:57Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми
- 07 липня
-
18:30Олена Зеленська постала на обкладинці TIME
-
15:51Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце