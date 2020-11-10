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Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається

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Nissan надав котокафе паперові версії кей-кара Dayz - фото 1
Nissan надав котокафе паперові версії кей-кара Dayz

Компанія Nissan придумала незвичайний спосіб просування компактної моделі Dayz на місцевому ринку. Японські фахівці надали мережі котячих кафе мініатюрні копії автомобіля, водіями яких стали пухнастики.

Котячі кафе набули популярності за останні кілька років. Випити кави або перекусити в оточенні безлічі кішок можна було спочатку тільки на Тайвані й в Японії.

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Згодом подібний формат закладів з'явився в США і Європі, а потім дістався і до України. Однак фахівці Nissan пішли ще далі й надали мережі японських котокафе мініатюрні паперові кей-кари Nissan Dayz.

Замість даху та лобового скла у паперових моделей Nissan Dayz розташовані отвори, завдяки яким кішки вільно залазять всередину іграшкового автомобіля. На думку представників японської марки, подібний маркетинговий хід повинен позитивно вплинути на продажі моделі.

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434371

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434372

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434373

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434374

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434375

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434376

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434377

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434378

Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається - фото 434379

Кей-кар Dayz є спільною розробкою компаній Nissan і Mitsubishi. Моделі, які ділять одну платформу, вперше дебютували у 2013 році, а рік тому пережили глибоку модернізацію. Друге покоління Dayz з гібридною силовою установкою, що включає 0,7-літровий двигун і електромотор. Сумарна віддача становить 64 кінські сили. В Японії вартість хетчбека починається від 1 327 700 ієн.

У середині серпня бразильський дилерський центр Hyundai прийняв на роботу бездомну собаку, яка протягом тривалого часу приходила в автосалон. Пес на прізвисько Tucson став офіційним співробітником шоуруму.

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Джерело: Autoblog
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