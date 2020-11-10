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Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається
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Компанія Nissan придумала незвичайний спосіб просування компактної моделі Dayz на місцевому ринку. Японські фахівці надали мережі котячих кафе мініатюрні копії автомобіля, водіями яких стали пухнастики.
Котячі кафе набули популярності за останні кілька років. Випити кави або перекусити в оточенні безлічі кішок можна було спочатку тільки на Тайвані й в Японії.
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Згодом подібний формат закладів з'явився в США і Європі, а потім дістався і до України. Однак фахівці Nissan пішли ще далі й надали мережі японських котокафе мініатюрні паперові кей-кари Nissan Dayz.
Замість даху та лобового скла у паперових моделей Nissan Dayz розташовані отвори, завдяки яким кішки вільно залазять всередину іграшкового автомобіля. На думку представників японської марки, подібний маркетинговий хід повинен позитивно вплинути на продажі моделі.
Кей-кар Dayz є спільною розробкою компаній Nissan і Mitsubishi. Моделі, які ділять одну платформу, вперше дебютували у 2013 році, а рік тому пережили глибоку модернізацію. Друге покоління Dayz з гібридною силовою установкою, що включає 0,7-літровий двигун і електромотор. Сумарна віддача становить 64 кінські сили. В Японії вартість хетчбека починається від 1 327 700 ієн.
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