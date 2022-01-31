Щогодини викидає енергію на Землю: у Чумацькому Шляху помітили невідомий космічний об'єкт

Астрономи виявили в галактиці Чумацький Шлях могутнє космічне тіло, не схоже ні на що. Цей об'єкт мерехтить та тричі на годину викидає величезну кількість енергії у напрямку Землі.

Як пише Nature, об'єкт розташований приблизно за 4000 світлових років від Сонця. Він з'явився з нізвідки під час недавнього радіохвильового дослідження Чумацького Шляху та отримав назву GLEAM-X J162759.5-523504.3.

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Першим космічне тіло побачив аспірант Університету Кертіна в Західній Австралії Тайрон О'Доерті за допомогою телескопа та розробленої ним нової методики. Це сталося ще наприкінці 2020 року. Проте інформацію про відкриття було оприлюднено лише у січні 2022 року, оскільки спочатку інші вчені спокійно сприйняли це спостереження – у космосі достатньо об'єктів, що випромінюють імпульси енергії.

Потім, за словами дослідників, вони зрозуміли, що кожен спалах GLEAM тривалістю 60 секунд відбувається через один і той самий проміжок часу – близько 18 хвилин. Він ненадовго став одним із найяскравіших об'єктів на всьому небі, а потім раптово знову зник у пітьмі. Приблизно через 18 хвилин об'єкт знову з'явився і стабільно світився до максимальної яскравості, а за хвилину знову потьмянів.

Такі об'єкти, що виникають і зникають перед лінзами телескопів, називаються транзієнтами. Зазвичай транзієнти є або вмираючою зіркою, або залишок мертвої зірки, що швидко обертається.

Проте жодне з цих стандартних пояснень не відповідає поведінці нововідкритого об'єкта. Цілком можливо, що загадковий GLEAM є свідченням існування нового типу зіркового об'єкта, який досі лише теоретизувався чи того, про який астрономи навіть не мріяли.

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