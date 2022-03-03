Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Щоб кожен зміг зателефонувати: як розвантажити мобільні мережі

  • 128
Телефон - фото 1
Телефон / publish

Багато українців зараз опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам. Міністерство цифрової трансформації просить допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці тримають руку на пульсі: щохвилини сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидший канал отримання такої інформації – месенджери: Telegram, Viber тощо. А їх постійне використання значно впливає на мобільну мережу.

Це важливо: Як діяти у випадку загрози обвалу будинку розповіли в МОЗ

Щоб не перевантажувати мережу:

  • завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі
  • вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються:

  1. зайдіть у Налаштування вашого месенджера
  2. оберіть Дані та сховище‎ або Медіафайли
  3. вимкніть опцію Фонове завантаження
  4. у розділі Через мобільну мережу‎ вимкніть Автозавантаження медіа
Як розвантажити мобільні мережі- фото 499520
Як розвантажити мобільні мережі

І ще: Гроші з єПідтримки тепер можна витратити на продукти

пропозиції партнерів
Новини