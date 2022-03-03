Щоб кожен зміг зателефонувати: як розвантажити мобільні мережі

Багато українців зараз опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам. Міністерство цифрової трансформації просить допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

У Мінцифри зазначають, що зараз усі українці тримають руку на пульсі: щохвилини сотні тисяч людей читають новини, дивляться відео та фото, і найшвидший канал отримання такої інформації – месенджери: Telegram, Viber тощо. А їх постійне використання значно впливає на мобільну мережу.

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Щоб не перевантажувати мережу:

завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі

вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються:

зайдіть у Налаштування вашого месенджера оберіть Дані та сховище‎ або Медіафайли вимкніть опцію Фонове завантаження у розділі Через мобільну мережу‎ вимкніть Автозавантаження медіа

Як розвантажити мобільні мережі

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