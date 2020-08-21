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Цей бюджетний овоч знижує рівень холестерину
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Цінність буряків в наявності великої кількості корисних речовин. Це стосується і природних сполук, відомих як алкалоїди. Крім того, продукт багатий на флавоноїди, бета-каротин, рослинні стероїди тощо.
Завдяки буряку можна стимулювати в організмі процес очищення від токсинів.
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Крім того, за допомогою овочу печінці простіше справлятися з виведенням останніх без наслідків для здоров'я. Найсприятливішим чином продукт відбивається на рівні холестерину. Всмоктування останнього в кишечнику частково блокується завдяки клітковині.
Холестерин може стати причиною закупорки артерій, що підвищує ризик серцево-судинних недугів. Вживати буряк можна в сирому або запеченому вигляді, корисний і сік з нього, також овоч пропонують маринувати. Людям з діабетом перед включенням продукту в раціон краще проконсультуватися з лікарем.
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