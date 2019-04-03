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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Що зробить Зеленський, якщо стане президентом: ТОП-4 кроки

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Що зробить Зеленський, якщо стане президентом - фото 1
Що зробить Зеленський, якщо стане президентом / УНІАН

Володимир Зеленський несподівано обійшов чинного президента Петра Порошенка на першому турі виборів 2019. Що збирається робити шоумен, якщо займе крісло глави України – читайте далі.

Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського вже розпланувала, що планує змінювати в країні у разі перемоги шоумена. Радник Зеленського, а також колишній глава Мінфіну Олександр Данилюк на Free market road show розповів про ключові кроки глави 95 Кварталу.

І ще: Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК

Судова реформа. Данилюк пояснив, що вже наступного тижня команда презентує власне бачення. Однозначно розпочнуть з Верховного та Апеляційного суду.

Новий податковий кодекс та кодекс про працю. Команда Зеленського хоче зробити законодавство у цих напрямках ліберальнішим.

Що зробить Зеленський, якщо стане президентом - фото 318548
Що зробить Зеленський, якщо стане президентом

Антикорупційна інфраструктура. За словами Данилюка, вже після обрання нового президента можуть з'явитись перші рішення та посадки.

"Дуже сподіваюся, що Антикорупційний суд не доведеться створювати формально Зеленському, а це зробить Порошенко. А він мав це зробити ще минулого тижня", – сказав Данилюк.

Інститут фінансових розслідувань. Це допоможе прибрати тиск на бізнес з боку правоохоронців. Екс-міністр наголосив, що намагання реформувати СБУ, ДФС прокуратуру провалились. Тому нове перезапуск ГПУ та згаданих органів передбачає абсолютну зміну людей у системі.

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Джерело: УП
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