Названий фактор, що впливає на любов до кави

Австралійські вчені з'ясували, що порушення в роботі серцево-судинної системи безпосередньо впливає на спрагу споживання кофеїну.

Команда дослідників виявила, що люди з високим кров'яним тиском, стенокардією і аритмією, як правило, уникають каву в порівнянні з людьми без таких симптомів, причина такого явища криється в генетиці, пише eurekalert.

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Відзначається, що вчені, проаналізувавши дані понад 390 тисяч осіб, виявили причинно-наслідкові генетичні докази того, що здоров'я серцево-судинної системи, яке відбивається в артеріальному тиску і частотою серцевих скорочень, впливає на споживання кави.

Дослідниця і директорка австралійського центру здоров'я UniSA, професорка Еліна Хіппьонен каже, що це позитивний результат, який показує, як наша генетика активно регулює кількість випитої кави і захищає нас від надмірного вживання. "Ми не усвідомлюємо, що люди підсвідомо регулюють безпечні рівні кофеїну в залежності від того, наскільки високий їх кров'яний тиск, і це, ймовірно, є результатом захисного генетичного механізму", – каже професор Хіппьонен.

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