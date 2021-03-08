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Коронавірус 8 березня

Не обдуриш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь

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Інтуїція - фото 1
Інтуїція / pinterest

Добре розвинена інтуїція допомагає уникнути небезпеки і підказує, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Лише деякі зодіакальні знаки мають таку можливість.

Риби

Представники цього знака Зодіаку дуже спокійні, доброзичливі, але при цьому сильні, тому завжди знаходять вихід з будь-якої ситуації. І так, у них добре працює інтуїція. Від Риб дуже складно щось приховати, вони швидко виведуть вас на чисту воду. Але головне те, що Риби абсолютно не жадібні і вони щедро діляться своїми передчуттями з оточуючими.

Скорпіон

Це один з найбільш таємничих і незрозумілих знаків Зодіаку. З його представниками варто бути акуратніше, оскільки їх дії важко передбачити, а ще вони вміло користуються своїм вбудованим детектором брехні. Обдурити Скорпіона – завдання не з легких. Ці люди можуть відчувати проблеми задовго до їх появи, тому до думки Скорпіонів краще завжди прислухатися.

Рак

Сильною інтуїцією відрізняються і представники цього знака. Раки доволі потайливі, не люблять ділитися своїми таємницями і потаємними думками, але при цьому, вони здатні передбачати певні події. А ще завдяки своїй інтуїції Рак здатний заручитися підтримкою будь-кого.

Не обдуриш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь - фото 450678

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Джерело: eg
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