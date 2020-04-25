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Коронавірус Карантин

Що зміниться після послаблення карантину в Україні: уряд назвав нові стандарти життя

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як закінчиться каарантин в Україні - фото 1
як закінчиться каарантин в Україні

Уряд розробив план того, як Україна буде виходити з карантину. Також стало відомо, які плавила діятимуть і після припинення самоізоляції. Читайте далі та дізнайтеся, як українці житимуть після карантину.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці в соцмережі звернувся до українців і зазначив, що наша країна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Також він зауважив, що послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине.

І ще: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину, підсумував прем'єр-міністр.

Нові стандарти життя після послаблення карантинних заходів передбачають:

  • Дотримання безпечної відстані.
Уникайте скупчення людей, а у разі контакту тримайте дистанцію не менше як півтора метра.
  • Проведення постійної дезінфекції.
Регулярно мийте руки з милом та водою, обробляйте поверхні та тримайте антисептики поряд.
  • Індивідуальний захист.
Носіть маски та рукавички у людних місцях.
  • Перехід до безготівкової оплати.
Розвиток онлайн-продажів, безготівкових платежів, безконтактної доставки. Передбачається спеціальне обслуговування в магазинах та закладах харчування.
Що зміниться після послаблення карантину в Україні: уряд назвав нові стандарти життя - фото 400122

До теми: Список симптомів коронавірусу значно розширили

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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