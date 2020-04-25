Що зміниться після послаблення карантину в Україні: уряд назвав нові стандарти життя

Уряд розробив план того, як Україна буде виходити з карантину. Також стало відомо, які плавила діятимуть і після припинення самоізоляції. Читайте далі та дізнайтеся, як українці житимуть після карантину.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці в соцмережі звернувся до українців і зазначив, що наша країна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Також він зауважив, що послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине.

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Прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину, підсумував прем'єр-міністр.

Нові стандарти життя після послаблення карантинних заходів передбачають:

Дотримання безпечної відстані.

Уникайте скупчення людей, а у разі контакту тримайте дистанцію не менше як півтора метра.

Проведення постійної дезінфекції.

Регулярно мийте руки з милом та водою, обробляйте поверхні та тримайте антисептики поряд.

Індивідуальний захист.

Носіть маски та рукавички у людних місцях.

Перехід до безготівкової оплати.

Розвиток онлайн-продажів, безготівкових платежів, безконтактної доставки. Передбачається спеціальне обслуговування в магазинах та закладах харчування.

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