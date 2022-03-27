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Що змінилося для водіїв на час воєнного стану: 4 важливих пункти
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За час воєнного стану кілька тимчасових нововведень торкнулися й автомобілістів. Розповідаємо, про які зміни варто знати кожному водію на сьогодні.
Корисну інформації зібрали в Асоціації "Укравтопром", опублікувавши її у своєму Telegram-каналі.
До теми: За яке порушення українських водіїв не каратимуть під час війни
Кермування авто напідпитку
Майже у всіх областях України почало діяти нове правило – у п'яних водіїв конфіскують автомобіль на потреби армії. Найчастіше їх виявляють на блокпостах добровольці із Тероборони. У різних містах вже було конфісковано кілька десятків машин. Також порушникам можуть вручити повістку та забрати до підрозділів ЗСУ.
Протерміноване посвідчення водія
Навіть якщо у вашому водійському посвідченні вийшов термін дії, Кабмін дозволив керувати автомобілем і далі. Поки що замінити його на нові можливості немає. Це можна буде зробити лише через місяць після скасування воєнного стану. Нові посвідчення теж поки що не видають.
Водій категорії "В" може сісти за кермо вантажівки
У зв'язку з тим, що в Україні є дефіцит водіїв вантажівок, тим, хто має тільки категорію "В", дозволили керувати автомобілями, які підпадають під категорію "С" та "С1". Тобто, окрім транспортного засобу на 8 місць та масою до 3,5 т, власники прав категорії "В" можуть їздити і автомобілями, масою понад 7,5 т.
Заборона використання відеореєстратора
Під час воєнного стану у машині заборонено мати відеореєстратор. Навіть якщо він вимкнений, вас можуть зупинити та попросити гаджет прибрати або й зовсім конфіскувати. Окрім цього заборонено робити фото та зйомку доріг загального користування, блокпостів, укріплень, українських військових та техніки ЗСУ.
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