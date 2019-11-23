Що жінка робить тільки з чоловіком, якого кохає

Існують речі, які жінка може робити тільки з тим чоловіком, якого вона дійсно любить. І от деякі з них.

Вона показує себе такою, якою вона є. Свої смаки, звички, приховані страхи, цілі, які вона ставить перед собою в короткостроковій і довгостроковій перспективі, хобі.

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Все це жінка показує тільки тому, кого дійсно любить. Коли жінка може відмовитися від шаблонів поведінки наодинці з тобою і показати себе як вона є, без будь-якого "лушпиння", це означає, що вона дійсно закохана в тебе.

Вона засинає поруч з тобою. Жінки засипають тільки поруч з тими, в кого вони дійсно закохані. У процесі дорослішання і купи помилок в романтичних іграх, вони набувають не завжди приємного досвіду, і іноді не можуть достатньо довіряти чоловікові. А без довіри дівчина не зможе відчувати спокій, що не дасть їй заснути.

Вона робить для тебе всілякі приємні дрібниці. Від такої простої речі, як говорити: "Доброго ранку, милий!", до постійної наявності холодної пляшечки в холодильнику, або організації покупки квитків в театр, кіно чи навіть на футбол. Не кажучи вже про повідомлення, що вона сумує за тобою, але не дуже часто, щоб це почало дратувати.

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