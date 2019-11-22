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4 речі, які оцінить кожен чоловік у стосунках

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Щасливі стосунки / myseldon

Існує думка, що чоловікам у стосунках з жінками потрібно тільки одне. Це помилкове судження, адже є такі речі, яким найчастіше чоловіки надають більшого значення, аніж жінки.

Свобода і особистий простір

Це не означає, що чоловік хоче вільних відносин або відносин без зобов'язань. Але у нього завжди має бути особистий простір і час для власних захоплень. Причому він буде радий, якщо і у його жінки також будуть свої особисті хобі і заняття. В ідеалі – пара має бути разом, але водночас кожен має бути самодостатнім.

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Спілкування

Хоча інтимне життя у стосунках і важливе, кожному чоловікові, в першу чергу, потрібне спілкування зі своїм партнером. Парі завжди буде комфортно перебувати поруч один з одним, якщо у них є спільні інтереси, захоплення і теми для розмов. Чоловікові важливо, щоб поруч з ним була та, з якою можна обговорити все що завгодно і провести час так, щоб цікаво було обом.

Мінімальна увага оточуючих

Сучасні дівчата звикли викладати всі подробиці свого життя в соціальних мережах. Чоловіки ж, навпаки, намагаються якомога менше інформації про своє особисте життя демонструвати стороннім. Вони також цінують тих жінок, які мають таку саму думку і не люблять робити свої стосунки надбанням громадськості.

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Пара

Вміння смачно готувати

А от думка про те, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок, як і раніше актуальна. Йому не так важливий манікюр або зачіска своєї обраниці як те, що вдома його буде чекати на столі смачна страва. Чоловікові важливо те, що його половинка готова смачно і ситно нагодувати його. Тому бажано хоча б раз на тиждень дивувати свого коханого цікавою і незвичною стравою.

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Джерело: lifehack
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