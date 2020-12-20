6 науково обґрунтованих причин регулярно займатися сексом

Секс не тільки зближує з партнером, але і зміцнює загальний стан здоров'я. Ось деякі переваги інтиму, які підтвердили науковці. Кохайтеся, бо ви того варті!

Секс – не лише надзвичайно приємний процес. Він ще й може принести максимум користі вашому організму та здоров'ю. Ловіть 6 науково обґрунтованих причин регулярно займатися сексом!

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1. Зниження артеріального тиску. Безліч досліджень пов'язували секс з нижчим артеріальним тиском. Доведено, що статевий акт особливо корисний для зниження систолічного артеріального тиску – верхньої цифри у вимірюванні артеріального тиску.

2. Зміцнення імунітету. У сексуально активних людей сильніша імунна система. Так, у студентів коледжів, які займалися сексом кілька разів на тиждень, в слині фіксувався вищий рівень імуноглобуліну А – антитіла, яке допомагає боротися з інфекціями та застудою, у порівнянні зі студентами, які не займалися сексом зовсім або занадто часто.

3. Зниження ризику серцево-судинних хвороб. Секс – відмінне тренування для серця. Крім підвищення частоти пульсу, секс допомагає підтримувати баланс між рівнями естрогену і тестостерону. Низький показник цих гормонів може стати причиною появи ризику багатьох захворювань, включаючи остеопороз і хвороби серця. В одному дослідженні встановлено, що чоловіки, які займалися сексом не рідше двох разів на тиждень, мали вдвічі меншу ймовірність померти від інфарктів, ніж представники сильної статі, які рідко практикували секс.

4. Зменшення болю. На думку експертів, оргазм здатний блокувати біль. Навіть мастурбація може допомогти зменшити менструальні спазми, артритних біль, а в деяких випадках головний біль та хронічні болі у спині й ногах.

5. Профілактика нетримання. Втрата контролю над сечовим міхуром – поширена і часто неприємна проблема, яка, за оцінками експертів, зачіпає близько 30% жінок в якийсь момент їхнього життя. Регулярний секс може зміцнити м'язи тазового дна, що важливо для запобігання нетримання.

6. Підвищення якості сну. Ви відчуваєте сонливість після сексу? Це пов'язано з тим, що оргазм викликає викид гормону пролактину, який сприяє розслабленню і сонливості.

Тож намагайтеся знаходити час для заняття сексом. Цей приємний процес не лише зблизить вас, а й дасть можливість залишатися якомога довше здоровими та сповненими енергії!

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