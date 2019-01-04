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Що зберігалося в холодильниках американців у 1950-х

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Незмінним супутником холодильника завжди була упаковка з молоком - фото 1
Незмінним супутником холодильника завжди була упаковка з молоком / vintag

Холодильник, наповнений продуктами, як в рекламі – ось вона частина американської мрії і мета кожної американської домогосподарки середини минулого століття.

Варто відзначити, що вміст американських холодильників істотно відрізнялося від того, щоб було в той час в холодильниках радянських громадян.

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Вміст холодильника середньостатистичного американця в 1950-1960-х роках лише незначно відрізняється від того, що зберігають в ньому сьогодні Стандартний набір продуктів, який американці зберігали в холодильнику, сильно відрізнявся від того, який можна було побачити у жителів СНД.

Незмінним супутником холодильника завжди була упаковка з молоком – вона практично у кожній американській сім'ї. Вода, соки, вино, пиво і соуси: все зберігалося в різних пляшках за дверцятами американських холодильників.

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Джерело: vintag
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