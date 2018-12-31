7 найпідступніших продуктів новорічного столу

До новорічного застілля залишилися лічені години, а це означає, що ми зобов'язані вас врятувати від переїдання та зловживання не вельми корисною їжею. Отже, до вашої уваги добірка найбільш підступних продуктів, які є на новорічному столі.

Медики рекомендують мінімізувати їх вживання!

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Майонез. Майонез нерідко містить в собі хімічні інгредієнти, вкрай шкідливі для органів травлення. Експерти рекомендують звести до мінімуму використання магазинного соусу і готувати для новорічного столу майонез самостійно. Інша їхня порада полягає в тому, щоб не вживати його постійно: з'ївши майонез в новорічну ніч, далі краще взяти паузу і дати шлунку відпочити.

Віддайте перевагу домашньому майонезу

Алкоголь. Який же перелік найпідступніших продуктів на новорічному столі може обійтися без алкоголю? Медики наполегливо рекомендують прагнути до зменшення загального споживання алкоголю у період святкової ночі. Спробуйте обмежитися 1-2 келихами шампанського, відмовитися від солодких коктейлів з сиропами і газованою водою. Рекомендується пити в новорічну ніч біле сухе вино. В іншому випадку організм отримає надмірна кількість вуглеводів, що негативно вплине на функції підшлункової залози і печінки і, скоріше за все, закінчиться надбавкою у вазі.

Не переборщуйте з алкоголем / Sky News

Жирне м'ясо. М'ясні новорічні страви неймовірно підступні: це справжнє джерело калорій, які "осядуть" на боках або на талії у вигляді збільшеного жирового прошарку. М'ясо і без того важкий для травлення продукт, а з'їдене вночі, воно може створити серйозну проблему для травного тракту.

Жирне м'ясо – не найкращий вибір / NIH

Консерви, ковбаси, нарізки. Шпроти – наше новорічне все. Ковбаса і нарізка – який же новорічний стіл без них? Тим часом, всі вони поповнили собою список найпідступніших продуктів. Експерти відзначають: через високий вміст солі у цих продуктах в організмі затримується вода і підвищується вага. Але і крім солі в них міститься багато консервантів та інших синтетичних інгредієнтів, яких потрібно уникати.

Від м'ясної нарізки варто відмовитися

Мандарини. З'їсти мандаринів можна відразу дуже багато. Але потрібно пам'ятати: у цитрусових висока кислотність, яка може погано впливати на шлунок. Крім того, мандарини здатні спровокувати алергію, – причому не тільки в алергіків, а практично у всіх.

Мандаринами краще не зловживати / FONA International

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