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Серіал Кріпосна

Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою

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Як хлопці роблять еротичні фото для дівчат - фото 1
Як хлопці роблять еротичні фото для дівчат / facebook.com/michael.oonk

Не лише дівчата роблять своїм половинкам еротичні знімки. Цей веселий хлопець вирішив влаштувати справді сексуальну фотосесію, яка підкорить серце будь-якої жінки. І це варто побачити!

У всіх є свої фетиші, однак нещодавно хлопчина на ім'я Майкл Оонк поділився в соцмережі серією знімків для своєї коханої, яка зібрала понад 460 тисяч поширень.

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А все тому, що він показує, як надсилати сексуальні фото своїми дівчатам. Якщо ви вже уявили найгірше, то розслабтесь, адже на вас чекають гори вимитого посуду та прибирання. Коментаторки просто засипали Майкла компліментами та наголосили, що його дівчині дуже пощастило з такий хлопцем.

Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352051

" У будинку був безлад. Лайн працювала волонтером у жіночому притулку для жертв домашнього насильства. Мені не можна бути там, адже це тільки для жінок. Наш дім був не в найкращій формі, тому я подумав, що прибирання це найменше, що я можу зробити. Але у мене виникла ідея розмістити процес прибирання у Facebook, адже це смішно", – поділилася сам Майкл.

Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352050
Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352052
Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352053
Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352055
Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352056
Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою - фото 352054

Джерело фото: facebook.com/michael.oonk

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Джерело: boredpanda
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