Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою

Не лише дівчата роблять своїм половинкам еротичні знімки. Цей веселий хлопець вирішив влаштувати справді сексуальну фотосесію, яка підкорить серце будь-якої жінки. І це варто побачити!

У всіх є свої фетиші, однак нещодавно хлопчина на ім'я Майкл Оонк поділився в соцмережі серією знімків для своєї коханої, яка зібрала понад 460 тисяч поширень.

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А все тому, що він показує, як надсилати сексуальні фото своїми дівчатам. Якщо ви вже уявили найгірше, то розслабтесь, адже на вас чекають гори вимитого посуду та прибирання. Коментаторки просто засипали Майкла компліментами та наголосили, що його дівчині дуже пощастило з такий хлопцем.

" У будинку був безлад. Лайн працювала волонтером у жіночому притулку для жертв домашнього насильства. Мені не можна бути там, адже це тільки для жінок. Наш дім був не в найкращій формі, тому я подумав, що прибирання – це найменше, що я можу зробити. Але у мене виникла ідея розмістити процес прибирання у Facebook, адже це смішно", – поділилася сам Майкл.

Джерело фото: facebook.com/michael.oonk

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