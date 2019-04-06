Що їсти, щоб покращити настрій

Часто стрес люди намагаються заїсти різними продуктами, частина яких лише погіршує ситуацію. Що їсти, щоб покращити настрій та самопочуття.

Дієтологи наголошують, що схильність до постійної втоми та депресивних станів може виникати не лише через стреси, а й погіршуватись через щоденний раціон.

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Тому варто уважно ставитись до того, що ви їсте, щоб мати гарний настрій та почуватись здоровим. Тому краще не зловживати фаст-фудом, смаженою та жирною їжею. А от найбільш корисні продукти, які допомагають виробляти гормон щастя, це банани, грейпфрут, болгарський перець, авокадо та гірський шоколад.

Яка їжа підіймає настрій

Також позбутись надмірної втоми та негативу допомагають продукти з ненасиченими жирними кислотами. Вони приводять судини в норму, роблячи їх еластичнішими. До того ж, брак кислоти Омега-3 призводить до появи журби. Тому в раціоні варто не забувати про рослинні олії та рибу. Не гірше з поганим настроєм борються фрукти та овочі червоного кольору.

Яка їжа підіймає настрій

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