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Що їсти на сніданок, щоб схуднути: поради дієтолога
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Експерт з правильного харчування С'юзі Баррелл розповіла, яким повинен бути сніданок у тих, хто бажає позбутись зайвих кілограмів. Все значно простіше, аніж здається.
Австралійська дієтолог С'юзі Баррелл назвала ідеальні варіанти сніданку, які допомагають вже від самісінького ранку пришвидшити метаболізм та процес спалювання зайвих калорій. Варто почати з того, що перша трапеза обов'язково має бути!
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"Чимало людей вважають, що відмова від сніданку є ключем до втрати ваги, але саме ситна їжа вранці робить нас ситими і дозволяється не спокушатись на перекуси упродовж дня", - пояснює вона.
Вранці також не варто боятись правильних вуглеводів, адже вони додають енергії м'язам, тому вносьте у ранкових раціон цільнозернові продукти. Також корисно снідати білковими смаколиками, приміром, у понеділок, два варені яйця, у вівторок - сир, у середу - відварена риба. Ідеально з ними поєднуються цільнозернові крупи. А третьою складовою найкращого сніданку є фрукти або овочі, адже у них теж чимало клітковини та вітамінів.
Фахівець наголошує, що не варто виключати з раціону жири, адже вони необхідні для хорошої роботи організму та зовнішнього вигляду. Тому додавайте до трапези оливкову олію, горіхи, арахісову пасту та авокадо.
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