Що якби росіяни бомбардували Варшаву: українці закликають закрити небо новим роликом

Весь світ поділився на кілька груп. Одні всіляко підтримують Україну в боротьбі проти Росії. Інші вдають, що нічого не відбувається. А є ті, хто підтримує дії країни-агресорки. Але всіх їх об'єднує одне: їх може спіткати така ж доля, як і нас.

У мережу виклали чергове відео. У ньому показують, як би могла виглядати Варшава, якби її бомбардували російські найманці.

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"Уявіть, якби Путін напав на будь-яку іншу європейську країну. Сьогодні це Україна, завтра це буде вся Європа. Росія не зупиниться ні перед чим. Все ще думаєте, що вас це не стосується? Тим часом російські пропагандисти вже обговорюють по телевізору плани нападу на Польщу та Прибалтику", – написав під відео Михайло Федоров.

Він закликав закрити небо над Україною, а також дати винищувачі нашій країні. Усе це дозволить перемогти ворога, який не зупиняється та продовжує знищувати нас усіх.

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