Що відомо про наймолодшого володаря Букерівської премії 2020

26 серпня оголосили лауреата Міжнародної Букерівської премії. Ним стала 29-річна письменниця з Нідерландів Маріке Лукас Рейневелд. Зауважимо, що вона стала наймолодшою переможницею за всю історію міжнародного Букера.

Перемогу Маріке Лукас Рейневелд приніс роман "Дискомфорт вечора" (The Discomfort of Evening).

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Перекладом роману на англійську мову займалася Мішель Хатчінсон. За правилами літературної премії, грошову винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів розділять порівну між письменником і перекладачем. Решта фіналістів – письменники з Аргентини, Німеччини, Ірану, Мексики та Японії – отримають по 1000 фунтів.

Дебютний роман Маріке Лукас Рейневелд розповідає історію дівчинки на ім'я Яс з ортодоксальної християнської сім'ї, у якої одного разу зникає безвісти брат. Батьки не можуть оговтатися від горя, і Яс описує, як її родина занурюється у темряву через втрату близької людини.

Зазначимо, що Маріке активно веде свою сторінку в інстаграмі, наповнюючи її креативними селфі та стильними фотоколажами. Не обходиться й без книжкових рекомендацій від письменниці.

Нагадаємо, що Міжнародна Букерівська премія заснована у 2005 році і щорічно вручається за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великій Британії та Ірландії.

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