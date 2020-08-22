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Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
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Всесвітньо відомому американському письменнику-фантасту Рею Бредбері сьогодні, 22 серпня, могло б виповнитися 100 років. Коротко розповідаємо вам про 5 книг автора, які вам точно сподобаються.
451 градус за Фаренгейтом
Натхненний холодною війною і стрімким розвитком телебачення, Бредбері, вірний прихильник бібліотек, в 1953 році написав цей похмурий футуристичний твір. Його майбутній світ наповнений лише телевізорами і бездумними розвагами, люди вже перестали думати і спілкуватися між собою, а в літературі такі маси вже не потребують, тому в цьому світі Бредбері пожежники потрібні не для того, щоб гасити пожежі, а для того, щоб палити книги.
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Вино з кульбаб
Дія цього частково автобіографічного роману відбувається в 1928 році у вигаданому містечку Грін Таун, штат Іллінойс. Прототипом цього місця є рідне місто Бредбері – Вокіган в тому ж штаті. Велика частина книги описує рутину провінційного американського містечка і прості радощі минулого, центром яких стає приготування вина з пелюсток кульбаб. Саме це вино стає тим метафоричним флаконом, в який вливаються всі радощі літа. Попри те, що в книзі немає звичної для письменника надприродної теми, сама магія тут крутиться навколо дитячих почуттів і переживань, які вже неможливо повторити в зрілому віці.
Марсіанські хроніки
З перших сторінок зрозуміло, що мова не про Марс, а про Землю, руйнуванням якої займаються самі люди. Дія починається в кінці дев'яностих, коли споруджується величезна ракета, здатна подолати шістдесят мільйонів світлових років, щоб долетіти до червоної планети. Взимку організують експедицію, що складається зі сміливців, які ризикнули першими вирушити в небезпечну подорож. Автор паралельно знайомить читача з однієї марсіанською мешканкою, місіс К. Вона вже кілька ночей бачить дивні сни про прибульців. Ділячись з чоловіком страхами, жінка згадує ім'я незнайомця, Натаніеля Йорка, який є серед загарбників. Містер До сміється над примхами другої половинки, адже людей з блідою шкірою і світло-блакитними очима не може існувати та й життя на Землі немає через невідповідність атмосфери. На Землі тим часом війни не припиняються і руйнується все більше міст.
Людина в картинках
Критики в один голос заявляють, що ця книга – збірник розквіту творчих сил письменника. Підняті на сторінках теми надалі ляжуть в основу фантастичної філософії Рея. Розповіді об'єднує одна сюжетна лінія про прикрашену людину, картинки на тілі якої оживають ночами, відкриваючи перед читачем то дивовижні, то моторошні передбачення майбутнього. Всі історії – це замальовки з тіла бродяги. Перед очима постануть: лячний Вельд; моторошні маріонетки, які мріють зайняти місця оригіналів; пришестя Ісуса на Марс; вічний дощ Венери тощо.
Усе літо в один день
Простий сюжет закручений навколо дівчинки, що стала ізгоєм у класі. Описувана школа знаходиться на Венері, де йдуть нескінченні дощі і небо застелене синіми темними і важкими хмарами. Сонце тут з'являється раз на сім років і то на кілька годин. З усіх учнів тільки Марго бачила Сонце. Дівчинці погано жилося на дощовій планеті, особливо зі спогадами про тепло, випромінюваному великим жовтим диском; про білосніжні невагомі хмари; про лагідні зігріваючі промені. Заздрість і ненависть поселяються в серцях дітей, яким було прикро, що не вони бачили на небосхилі заповітну зірку. Такі почуття штовхають їх на жорстокий вчинок стосовно Марго.
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