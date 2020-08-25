Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Біллові рекомендації: Гейтс назвав книгу, яку слід прочитати кожному

  • 16
Цю книгу Білл Гейтс рекомендує усім друзям і колегам - фото 1
Цю книгу Білл Гейтс рекомендує усім друзям і колегам

Білл Гейтс регулярно рекомендує своїм прихильникам цілі списки літератури, які однозначно варті їхньої уваги. Цього разу він розповів про одну бізнес-книгу, яку завжди радить до прочитання друзям і колегам. Гляньмо, що ж за чтиво, адже дядечко Білл поганого не порадить.

Засновник Microsoft вважає, що рідко можна знайти книгу, що дійсно відображає створення й управління компанією або містить поради, які ви могли б застосувати на практиці. Правда, є одна нова книга про бізнес, на яку слід звернути увагу. Йдеться про "The Ride of a Lifetime" боса Disney Роберта Айгера.

Варте уваги: Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен

Білл Гейтс порадив книгу кільком друзям і колегам, у тому числі генеральному директору Microsoft Сатьї Наделлі. У книзі Айгер пояснив, як це бути генеральним директором. Роберт знайомить читача з роботою великої медіакомпанії, а також ділиться думками про те, як розвинути сильні сторони бізнесу та зміцнити слабкі сторони.

Гейтс радить "The Ride of a Lifetime" навіть тим, хто далекий від світу бізнесу. За словами Білла, книга сподобається незалежно від того, чи шукаєте ви ідеї для бізнесу або просто хочете прочитати історію скромного хлопця, який піднявся кар'єрними сходами, щоб успішно керувати однією з найбільших компаній у світі.

Гейтс рекомендує прочитати The Ride of a Lifetime - фото 421907
Гейтс рекомендує прочитати The Ride of a Lifetime

Нам же залишається дочекатися, коли книжку видадуть українською мовою. Якщо ж ви добре володієте англійською, то її просто гріх не прочитати. Нагадуємо, що дядечко Білл поганого не порадить.

Читайте також: Дивні чи нормальні? 5 книг про незвичайних людей, які ви прочитаєте на одному подиху

Джерело: Gates Notes
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 429
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
  • 23 серпня, 18:50
  • 1536
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • Вчора, 10:30
  • 2315
Загрузка...
Новини