Біллові рекомендації: Гейтс назвав книгу, яку слід прочитати кожному

Білл Гейтс регулярно рекомендує своїм прихильникам цілі списки літератури, які однозначно варті їхньої уваги. Цього разу він розповів про одну бізнес-книгу, яку завжди радить до прочитання друзям і колегам. Гляньмо, що ж за чтиво, адже дядечко Білл поганого не порадить.

Засновник Microsoft вважає, що рідко можна знайти книгу, що дійсно відображає створення й управління компанією або містить поради, які ви могли б застосувати на практиці. Правда, є одна нова книга про бізнес, на яку слід звернути увагу. Йдеться про "The Ride of a Lifetime" боса Disney Роберта Айгера.

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Білл Гейтс порадив книгу кільком друзям і колегам, у тому числі генеральному директору Microsoft Сатьї Наделлі. У книзі Айгер пояснив, як це бути генеральним директором. Роберт знайомить читача з роботою великої медіакомпанії, а також ділиться думками про те, як розвинути сильні сторони бізнесу та зміцнити слабкі сторони.

Гейтс радить "The Ride of a Lifetime" навіть тим, хто далекий від світу бізнесу. За словами Білла, книга сподобається незалежно від того, чи шукаєте ви ідеї для бізнесу або просто хочете прочитати історію скромного хлопця, який піднявся кар'єрними сходами, щоб успішно керувати однією з найбільших компаній у світі.

Гейтс рекомендує прочитати The Ride of a Lifetime

Нам же залишається дочекатися, коли книжку видадуть українською мовою. Якщо ж ви добре володієте англійською, то її просто гріх не прочитати. Нагадуємо, що дядечко Білл поганого не порадить.

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