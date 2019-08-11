Чи можна насправді пити каву перед сном

Кава перед сном: за і проти / sleepaidrx

Виявляється, вечірня кава не впливає на сон. Чому ж можна і треба пити каву ввечері?

Американські вчені вивчили вплив алкоголю, кофеїну і нікотину на сон.

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Усього в дослідженні взяли участь 785 людей, які за чотири години до сну вживали каву, алкоголь і курили. Як виявилося, вживання спиртних напоїв призводило до нижчої ефективності сну. Аналогічний ефект справляло куріння, яке, крім цього, також незначно збільшувало час, на який учасники прокидалися посеред ночі. При цьому вживання кави, згідно з висновками експертів, взагалі ніяк не впливало на сон.

Таким чином вчені спростували міф про шкоду вживання кофеїну ввечері. При цьому фахівці звернули увагу на шкоду куріння і алкоголю для сну.

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