Що відбувається з басейном на даху хмарочоса під час землетрусу: відео

У столиці Філіппін Манілі стався землетрус, в результаті якого з басейну, що був на даху хмарочоса, виливалася вода. Зняли інцидент на відео очевидці.

У філіппінській столиці Манілі на відео зняли басейн, що розташований на даху хмарочоса, з якого розплескується вода. Інцидент був знятий очевидцями, що опублікували ролик в Twitter.

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У відео показано, як великі маси води падають з вершини хмарочоса вниз. Повідомляється, що сила землетрусу склала 6,3 бала. Сталося це у понеділок, 22 квітня.

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