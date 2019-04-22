Математик прославився експериментом зі Skittles: фото

Креативний математик вирішив знайти дві однакові пачки Skittles, і витратив на це майже три місяці. А все через вдалу формулу і терпіння. Хто сказав, що математика – це нудно?

Інженер та математик Ерік Фармер влаштував незвичайне дослідження, у рамках якого шукав однакові пачки Skittles з ідентичною кількістю драже одного смаку.

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За його розрахунками, потрібно було перебрати 400-500 упаковок популярних цукерок. Тоді він вирішив, що пора перевірити формули на практиці. 82 дні Фармер цілими пакунками та коробками скуповував драже. Загалом він придбав 468 пачок і кожного дня вивчав по 6.

Щоб бути максимально чесним, він фотографував вміст кожного з пакунків, викладаючи драже за кольором. Врешті чоловік перебрав 27 тисяч 740 цукерок. І у пакунках під номерами 464 та 334 виявилась однакова кількість драже кожного кольору. До слова, Фармер також довів, що найчастіше у пакунках трапляються цукерки фіолетового та жовтого кольорів. Ось така складна робота математиків:

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