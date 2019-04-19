На Гаваях завдяки дрону виявили незвичайну квітку: відео

На Гаваях в Національному тропічному ботанічному саду завдяки дрону знайшли квітку, яку давно вважали зниклою. Вперше цю рослину знайшли в 1991 році і в 1995 році була офіційно названою новим видом.

Безпілотник запустили, щоб досліджувати найвіддаленішу і важкодоступну для людини частину долини Калалау. Пізніше, коли вчені переглядали запис дрону, тоді виявили квітку, що раніше вважалася зниклою.

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Відомо, що рослину Hibiscadelphus wodii останній раз бачили у 2009 році. Вона росте у вигляді куща або невеликого дерева і має яскраво-жовті квіти, які згодом стають пурпурно-бордовими.

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