Хотів поплавати, але щось пішло не так: дивіться, як водій утопив свій Land Rover

На Reddit опублікували відео однієї невдалої спроби спустити на воду катер за допомогою позашляховика Land Rover. З огляду на відео, водій не погодив свої дії з помічником і ледь не залишився без коліс – автомобіль "поплив" у море слідом за човном.

Двоє чоловіків вирішили полегшити спуск невеликого катера – занурити його в воду прямо на причепі. Для цього водій здав задом до самого краю берега, поки його помічник контролював човен і, мабуть, у потрібний момент повинен був відчепити його від платформи.

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І ось воно, ще одне підтвердження того, що просте рішення – не завжди найкраще: автомобіліст не розрахував глибину і заїхав трохи далі, ніж варто було, а чоловік, що сидить у катері, вчасно не зняв кріплення. У результаті позашляховик з причепом буквально "поплив", поступово віддаляючись від берега.

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Раніше цього літа житель Міннесоти загнав в озеро пікап Ford F-150 Raptor і позашляховик Jeep Wrangler, намагаючись врятувати потопаючий катер Pavati вартістю 300 тисяч доларів. Операція була приречена на провал: він не тільки не витягнув катер, але і втопив обидві машини.

На Reddit.com існує цілий розділ Idiots In Cars, присвячений дивним витівкам водіїв. Серед іншого, там публікують відео неадекватної поведінки автомобілістів на дорозі або на парковці, а також дивні аварії. Наприклад, на одному зі знімків зображений седан, який майже наскрізь проткнув шлагбаум. На іншій фотографії легковик перевозить човен і кілька велосипедів, і цей вантаж автомобілю явно не під силу.

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