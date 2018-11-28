Що варто робити взимку всім офісним працівникам

Медики порадили не забувати про цю корисну звичку всім, хто працює в офісах у холодну пору року.

Лікарі наголошують на тому, що взимку офісним працівникам варто більше звертати уваги на водний баланс та не забувати випивати кілька склянок води щодня.

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Річ у тому, що у холодну пору року у кабінетах вмикають опалення і клімат стає не надто сприятливим для нормальної роботи.

Тому для правильного функціонування організму, варто випивати до 2 л води кожного дня. Варто також розуміти, що йдеться не про каву, чай чи інші напої. Медики підкреслюють, що водний баланс є важливим для самопочуття та високої працездатності.

Порада для офісних працівників взимку

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