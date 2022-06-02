Компанія LEVC підготувала до платинового ювілею Єлизавети II ефектні таксі

LEVC, яка виробляє знамениті лондонських таксі, вирішила зробити свій внесок у святкування 70-річчя правління королеви Великобританії. З нагоди свята британська компанія дещо модернізувала свої машини.

Так, виробник LEVC TX обклеїв дзеркальною плівкою кілька своїх машин. На думку творців, яскраві "платинові" авто додадуть Лондону святкового колориту, пише пресслужба компанії.

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Три спеціальні таксі не виконуватимуть пасажирські перевезення місцевих жителів, оскільки вони зарезервовані для доставки на урочистості VIP-персон.

Захід з нагоди 70-річчя перебування королеви Єлизавети II пройде в центрі Лондона в неділю, 5 червня, і транслюватиметься у всьому світі. У костюмованому шоу візьмуть участь понад 10 тисяч осіб.

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