Що українці найчастіше купували у вересні: у "ПриватБанку" назвали ключові речі

Стрибки з курсом валют та воєнний стан дещо змінили пріоритети українців щодо придбання товарів. Що ж найчастіше купували в Україні, розраховуючись картками, дізнавайтесь далі.

Все більше українців надає перевагу саме безготівковій оплаті покупок. Лише за вересень кількість таких оплат збільшилась на 4% у порівнянні з серпнем. Відповідно до звіту "ПриватБанку", громадяни у перший місяць осені витратили більше грошей, але робили менше покупок.

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У середньому у вересні вартість покупки зросла до 261 гривні у порівняння з серпнем, коли ця сума складала 245 гривень. Частіше почали купувати побутову техніку та електроніку (на 14,6%). Також зросли купівлі одягу, взуття та промтоварів – на 14,5%. Ліки також опинились у цьому переліку, адже у вересні на них витратили на 13,4% більше, ніж у серпні.

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Тим часом витрати на пальне зросли на 9,4%, а на продукти – на 2,7%. Але варто зауважити, що саме оплата їжі склала майже 45% від загальних витрат українців у вересні.

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