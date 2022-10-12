Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Що українці найчастіше купували у вересні: у "ПриватБанку" назвали ключові речі

  • 172
Ключові витрати українців у вересні - фото 1
Ключові витрати українців у вересні / Lucrezia Carnelos on Unsplash

Стрибки з курсом валют та воєнний стан дещо змінили пріоритети українців щодо придбання товарів. Що ж найчастіше купували в Україні, розраховуючись картками, дізнавайтесь далі.

Все більше українців надає перевагу саме безготівковій оплаті покупок. Лише за вересень кількість таких оплат збільшилась на 4% у порівнянні з серпнем. Відповідно до звіту "ПриватБанку", громадяни у перший місяць осені витратили більше грошей, але робили менше покупок.

І ще: Нова Пошта оголосила суттєву знижку на доставку у неділю

У середньому у вересні вартість покупки зросла до 261 гривні у порівняння з серпнем, коли ця сума складала 245 гривень. Частіше почали купувати побутову техніку та електроніку (на 14,6%). Також зросли купівлі одягу, взуття та промтоварів – на 14,5%. Ліки також опинились у цьому переліку, адже у вересні на них витратили на 13,4% більше, ніж у серпні.

Kimberly Fowler on Unsplash - фото 514211
Kimberly Fowler on Unsplash

Тим часом витрати на пальне зросли на 9,4%, а на продукти – на 2,7%. Але варто зауважити, що саме оплата їжі склала майже 45% від загальних витрат українців у вересні.

Читайте також: Експерт пояснив, чому не варто сушити одяг на батареях

пропозиції партнерів
Новини