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Експерт пояснив, чому не варто сушити одяг на батареях

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Чому не можна сушити речі на батареї - фото 1
Чому не можна сушити речі на батареї / Julian Hochgesang on Unsplash

Наближається опалювальний сезон, а з ним і додатковий варіант висушування речей. Але це далеко не така хороша ідея, як може здаватись. Чому – дізнавайтесь далі.

Може здаватись, що використання батарей замість сушарки дозволяє зекономити час та гроші, але насправді це зовсім не так. Експерт з сантехніки Джордан Ченс пояснив, чому краще відмовитись від такого варіанту сушіння речей, пише rsvplive.

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Якщо у вас є індивідуальне опалення, то на такий формат витрачається більше теплоенергії. Помешкання не буде обігріватись так добре, тож вам захочеться збільшити потужність, а це автоматично збільшить і витрати. Але це далеко не єдина причина, адже можуть виникнути і проблеми зі здоров'ям у довгостроковій перспективі.

Підвищення вологості повітря через сушіння одягу на батареях може спричинити появу конденсату, що призведе до потенційних проблем з цвіллю та вологістю, пояснює Ченс.

Michiel van Kaam on Unsplash - фото 514047
Michiel van Kaam on Unsplash

Також розміщення вологих речей на батареях погіршує ефективне розсіювання тепла у квартирі. Через це температура у приміщенні може бути нижчою за звичайну. Тому найкращим варіантом буде поставити сушарку неподалік від батареї, а не використовувати систему обігріву замість сушарки.

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