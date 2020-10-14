Що Україна відзначає сьогодні, 14 жовтня: чотири головні свята

Цьогоріч у середу, 14 жовтня, українці відзначають аж чотири свята. З цієї нагоди заплановано навіть державний вихідний день. Читайте далі та дізнайтеся, які саме особливі дати святкують 14 жовтня в Україні!

14 жовтня 2020 року – державний вихідний день в Україні. У цей день українці відзначають одночасно чотири свята: державний, релігійний та історичні.

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День створення УПА. У 1942 році створена Українська Повстанська Армія. Через 5 років, у 1947 році, УПА оголосили Покрови своїм офіційним святом.

День Українського козацтва. Свято встановлено у 1999 році. На Покрови відбувалася Велика Рада, на якій обирали гетьмана. Козака вважали Покрову своєю заступницею: головна церква на Січі була на честь Покрови, а ікона Покрови була у кожному курені.

День захисника України. Свято встановлено у 2014 році. Мета – вшанування героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій та звитяги українців.

День Покрови Пресвятої Богородиці. Свято з'явилося у X столітті. Сталося це після того, як Божа Матір накрила своїм покровом Константинополь, і врятувала його від знищення. У 1037 році Князь Ярослав віддав весь народ під опіку Богородиці.

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