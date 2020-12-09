Що у будинку треба пилососити регулярно

Під час прибирання вдома важливо приділяти увагу всім місцям і предметам, на яких накопичується пил. І це не тільки килими і меблі.

Висувні шухляди

Можливо, ви не думали про те, що ящики теж треба пилососити. Проте, вони мають потребу в регулярному прибиранні, тому що згодом так само заповнюються пилом. Цей пил з часом осідає на одязі.

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Штори і жалюзі

Стають дуже запорошеними лише за сезон. І якщо ви постійно тримайте відкритим вікно, пил циркулює по кімнаті, створюючи додаткову можливість виникнення захворювань. Тому, наступного разу, коли будете пилососити, не забудьте пройтися по шторах спеціальною м'якою насадкою.

Матраци

Ви, напевно, регулярно міняєте постільну білизну та взагалі тримайте спальню в порядку. Але чи знаєте ви, що матрац треба також регулярно пилососити?

Під ліжком

Коли пил і бруд збираються під меблями, це може спровокувати реакцію у людей, які страждають від алергії на пил. Намагайтеся регулярно пилососити під ліжками і диванами.

Віник або мітла

Ви, можливо, здивуєтеся, але мітлу теж не заважає час від часу обробляти, тому що на щетинках збирається дуже багато пилу, вовни і волосся, яким, на відміну від пилососа, нікуди діватися.

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