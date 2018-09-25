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Ці солодощі можна їсти навіть тим, хто на дієті
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Якщо ви не можете прожити ані дня без солодкого – читайте далі.
З цими продуктами вам не доведеться вибирати між гарною фігурою та задоволенням. Щоправда, пам'ятайте, що все добре, коли в міру.
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Отже, які ж смаколики можна їсти без шкоди фігурі.
Здорові десерти. Навчіться готувати десерти з корисних інгредієнтів. Але це не означає, що їх можна їсти кілограмами.
Замініть звичне для вас печивко та цукерки на зефір, мармелад, горіхи та сухофрукти.
Не позбавляйте себе солодощів, але їжте їх зранку. Кілька шматочків чорного шоколаду не лише не нашкодять вашій фігурі, а й допоможуть підняти настрій з самого ранку. Також експерти рекомендують через півтори години після сніданку випити каву зі шматочком шоколаду, щоб "закріпити ефект".
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