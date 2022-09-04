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Що треба мати вдома на випадок радіаційної аварії: короткий список
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Російські загарбники ігнорують не лише правила ведення війни, а й будь-які, створюючи небезпеку для величезної кількості людей. Тому дуже важливо бути готовими до різних ситуацій, серед яких і аварії на атомних станціях. Що обов'язково має бути у домівці кожного – читайте далі.
У МОЗ продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу медики знову звернули увагу на тему радіоактивної небезпеки, склавши список базових речей вдома, які допоможуть захиститись за такого розвитку подій.
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Попри міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації. Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади, – нагадують медики.
Якщо ж радіаційна аварія таки відбулась, то її необхідно перечекати у приміщенні. Перебування на вулиці збільшує ризики серйозного удару по здоров'ї.
Що має бути вдома у випадку радіаційної аварії
- Скотч, плівка, щільна тканина тощо. Оскільки радіоактивний пил осяде на усіх можливих поверхнях, то потрібно ущільнити вікна та двері. Також краще триматись якомога далі від них.
- Засоби гігієни: мило, шампунь. Як тільки зайдете у приміщення, то змийте з себе весь пил та бруд. За відсутності можливості прийняти душ потрібно вимити руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри.
- Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття. Після того, як ви змили з себе весь бруд, помістіть брудні речі у герметичні пакети та тримайте якомога далі від живих істот.
- Їжа та вода, які найкраще тримати в герметичних контейнерах.
- Лікарські засоби. Подбайте про вашу персональну аптечку.
- Засоби зв’язку. Влада повідомлятиму про ситуацію та даватиме інструкції до дій, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, може стати у пригоді радіоприймач на батарейках.
- Документи.
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