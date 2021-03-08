Чому не варто активно пити ромашковий чай

Чай з ромашкою має чимало корисних властивостей, але у деяких випадках він може принести не користь, а шкоду. Чому не варто зловживати цим напоєм, а кому варто відмовитись від нього – читайте далі.

Іспанський педіатр Марсело Андраде, який працює у госпіталі у Сан Жуан де Деу в Барселоні, розповів, чому варто обережніше ставитись до ромашкового чаю. Вважається, що цей напій допомагає швидко заспокоїтись та покращити самопочуття, але у нього є не тільки корисні властивості.

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У деяких випадках організм може негативно відреагувати на чай з ромашкою, тому перетворювати його у спосіб лікування не варто. Особливу шкоду такий напій може завдавати маленьким дітям.

"У дітей ще не до кінця розвинуті внутрішні органи, тому метаболізм активних компонентів рослин може відбуватись не так, як у дорослих. Тому не варто давати дитині ромашковий чай, щоб позбавити її від колік. Ефект може бути непередбачуваним", – пояснює Андраде.

До того ж, трав'яні чаї можуть призводити до появи проблем з нирками, викликати печію та навіть внутрішні кровотечі, тому краще зовсім відмовитись від них у дитячому раціоні.

"Може бути чимало побічних ефектів через особливості організму. не варто думати, що чай з ромашки – безпечний засіб", – наголосив експерт.

Також ідея лікувати всі проблеми зі здоров'ям ромашковим чаєм не найкраще підходить і для людей. Тому найкраще консультуватись зі своїм лікарем у тих випадках, коли хочете щось змінити у своєму раціоні.

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