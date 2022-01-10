Шалений рекорд: таксист проїхав на своїй Tesla Model S 1,5 мільйона кілометрів

Німецький таксист проїхав півтора мільйона кілометрів на Tesla Model S. Наступна мета – подолати на електрокарі мільйон миль або 1,61 мільйона кілометрів.

6 січня 2022 року одометр старої Tesla Model S P85 показав вражаючу цифру – 1,5 мільйона кілометрів, пише InsideEVs. Автомобіль належить німцю Хансйоргу фон Геммінген-Хорнбергу. Чоловік відомий своїми шаленими пробігами на Tesla.

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І це не дивно, адже працює автолюбитель таксистом. Так, наприкінці листопада 2019-го він досяг на своїй Tesla пробігу в один мільйон кілометрів, а через рік на одометрі вже світилося число у 1,2 мільйона кілометрів.

Щодо нинішньої Tesla Model S P85, то подолати рекордну відстань їй без втрат не вдалося. Так заводська батарея вийшла з ладу через 290 тисяч кілометрів і була замінена спочатку на стару, а згодом на нову. Що стосується силової установки, то за роки активної експлуатації цієї Tesla змінили як мінімум три електродвигуни, причому ще до пробігу у мільйон кілометрів.

Інформації про заміни інших комплектуючих немає, але пробіг цієї Tesla Model S P85 є найбільшим з найвідоміших в цей час. Наступна мета німецького таксиста – досягнення рубежу 1 мільйон миль (1,61 мільйона кілометрів).

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