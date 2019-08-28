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Що трапиться, якщо залишити трьох собак без нагляду: епічне відео

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Надто веселі собаки розсмішили мережу - фото 1
Надто веселі собаки розсмішили мережу

У мережі не можуть втримати сміх від відео з трьома домашніми улюбленцями, яких залишили наодинці на кілька хвилин. Можна лише здогадуватися, що б трапилось на подвір'ї ще за пів години.

На платформі Reddit користувач з ніком bdubs52 поділився веселим відео з собаками, яких ненадовго залишили наодинці. Всього за кілька годин допис опинився серед топових, адже зібрав понад 18 тисяч переглядів та майже 200 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як господар виходить з дому та ловить "на гарячому" своїх трьох улюбленців, які вже встигли розтерзати подушку та розкидати її по всьому двору. Як відзначив автор, достатньо залишити їх всього на 5 хвилин. Важко уявити апокаліпсис, який би трапився, якщо собак залишили б на день. Однак фінальний погляд у камеру від пухнастиків - замість тисячі слів.

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Leave them alone for 5 minutes... from r/AnimalsBeingJerks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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